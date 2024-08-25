韓國長腿歐爸李敏鎬主演Apple TV＋原創劇《柏青哥》推出第2季，日前他抽空接受本報視訊專訪，除了暢聊拍攝秘辛，也提到自己很想念台灣的粉絲，並稱每次造訪寶島都覺得充滿活力及能量，「已經有一段時間沒有過去了，我非常期待能很快能再次跟大家見面」。

李敏鎬雖曾在2019年低調來台拍攝廣告，但距離他上次在台公開露面已經是2015年，等於是快要10年沒有跟台灣粉絲見面，此次他驚喜隔空預告「明年一定會有機會見面的，我也非常期待」，問及是否計畫展開亞洲巡迴粉絲見面會？他也大方回應「是啊，我好久沒辦了，覺得明年應該跟大家見一面了」。

此次在片頭曲中，李敏鎬特別秀了一段「太空漫步」舞技，他分享是在拍攝前夕，導演突然冒出的點子，所以他也趕緊接受了3、4天左右的集訓，但害羞地說「我不認為是可以打分數的舞技」，聽到記者大讚「100分」時，他竟開心回說「那下次見面時，我可以親自教你跳」，展現親切的一面。

《柏青哥》改編自暢銷小說，故事橫跨四個世代，描述移民至日本的朝鮮家庭，所面臨的差別待遇與自我認同議題，題材較為沈重，李敏鎬表示，整個劇組不論是演員還是工作人員，都一直在苦惱及思考怎樣才能表現地更好、更真實，「尤其是在拍攝重要場景時，氣氛非常凝重，但並非壓迫感，更像是我們在思考如何成為更好的人」，對他來說相當地特別，「我覺得很棒」。

而歡樂的片頭恰巧與沈重的劇情形成了鮮明對比，李敏鎬笑說，確實拍攝片頭那天的氛圍最為輕鬆愉快，由於該劇是採取雙線敘事，並不是每位演員在片場都會遇到，「所以那天所有演員同聚一堂，就像是每年一次大家庭團聚的感覺，氣氛非常融洽」。《柏青哥2》可至在Apple TV＋收看。