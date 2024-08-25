物價通膨讓外食族選擇三餐更加精打細算，其中不少上班族午休時間短，因此更習慣就近到超商買午餐；就有一名網友在臉書社團分享，自己逛超商時，突然發現一款飯菜便當只要50元，而且還能自己選主餐，就算是挑大雞腿，整組也只要99元，許多網友驚訝喊，以前覺得超商貴得要死，「沒想到現在便利商店比外面便宜，下班還能撿7折」，感嘆時代真的變了。

一名網友在「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」秀出在全家採買的照片，其中一款「SO HOT炎選便當」只要50元，裡頭包括高麗菜、蛋等4種配菜外加白飯，若再選擇SO HOT炎選炸烤物當主菜，最高可省30元，於是她挑了一個超大「香烤骨腿」，加起來只要99元，比外面便當店還划算，忍不住打趣說「大膽預測超商的下一步會往自助餐邁進！？純菜飯50還不錯，搭配骨腿99元會飽，給過！」

全家SO HOT炎選便當自由選配炸烤物包括「香烤骨腿」，份量十分足夠。（摘自全家官網／朱世凱台北傳真）

不少網友也在底下留言，「以前覺得超商貴得要死，現在只能選超商的吃」、「比外面便當店便宜很多！」、「那隻雞腿看起來好好吃」；PTT亦有人討論相關組合，稱讚「說真的不錯欸」、「這個賣法可以」、「吊打自助餐店」；亦有人難過喊「有炸烤物的店還是太少」、「幸福餐盒還是更有優勢」。

據了解，農業部與7-11、全家上半年推出僅60元便當「幸福餐盒」，有雞胸肉、白帶魚排兩主食可選，另附4道蔬菜及蛋品，不過常被網友抱怨「很難搶」、「都要靠運氣才能吃到」，且只販售到年底；如今全家推出SO HOT炎選便當自由搭配，讓不少人大讚「行銷頭腦很有料」、「希望能成為常設組合」。