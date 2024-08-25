3名男子私下找一位女情色女直播主，共同前往汽車旅館拍性愛片並直播，未料女方事後報警遭到3人性侵。女方表示自己過去都是借位拍攝，並未真槍實彈，想不到對方來真的，而且怕男方洩漏她過去的玩假的，擔心觀眾流失，只好任由3男侵犯。但法院勘驗影片，發現女直播主自己對男方說會噴水，還貼近男方喊「上癮了、上癮了」。法官認為認為女方無直接證據證明遭性侵，判3男無罪。

根據判決書，直播主表示，她平時直播時最大尺度都是用借位的方式拍攝，並沒有真正真將實彈上場，但三名男子卻都來真的，雖然自己不願意，但因為很害怕，沒有辦法中斷直播，而且怕如果拒絕，他們會在直播中讓觀眾知道之前的直播都是假的，會讓我的觀眾流失，所以 我只能配合。

法官勘驗摩鐵錄影畫面，發現女方和其中一人牽手進入旅館房間，離開時該位男生還有將結帳發票遞給女方。且女方和在發生關係前，均與男方互動親密。其中一人問「妹妹，他問妳會噴水嗎？」時，女方回答「我會啊」，更伸手將被另一男網自己身體方向拉近緊貼，這時女方還稱「上癮了、上癮了」。

法官又查看對話紀錄，發現女方曾對一名男子表示：「你在平台看別人花那麼多」、「對我」、「是這樣」、「你對我真心」、「我真的很難判斷」、「想不透」等語，並未有隻字提及遭到三人性侵。

最後法官認定，3名男子雖然遭女方指控性侵，但女方證述有瑕疵，根據其他證述及相關證據，不足認定3人有以強暴、脅迫等違法女方意願，因此判3人無罪。