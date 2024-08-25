大陸女星劉亦菲2002年主演電視劇《金粉世家》進入演藝圈，之後憑藉《神鵰俠侶》中的小龍女一角爆紅，更被封為「神仙姐姐」。而她近期主演的新劇《玫瑰的故事》，不僅讓她人氣再上一層樓，且經由她的詮釋讓角色鮮活了過來，更有不少人直言劉亦菲根本就是「黃亦玫」本人。今（25）日正好迎來37歲的她，也曝光以黃玫瑰為主題的生日寫真，與她在《玫瑰的故事》中的角色相互呼應。

從劉亦菲工作室釋出的生日寫真中，當中一組造型，可見劉亦菲將部分髮尾挑染成粉紅色並編成雙股辮。身穿貼身黃色、咖啡色元素上衣搭配激短裙，露出她修長的美腿。戴著粉紅護腕，手上還拎著溜冰鞋，整體造型顯得相當青春洋溢且俏皮。

劉亦菲俏皮風格美照被網友讚爆。（圖／翻攝自微博）

然而，另一組照片風格就大不同；只見劉亦菲將招牌波浪捲髮放下，換上大紅色且深V領口環繞玫瑰點綴的高雅長禮服。而她光著腳站在黃色玫瑰花海裡的模樣，搭配上唯美光線，相當有氛圍感，隨後無論是對鏡塗抹口紅，還是拿著黃玫瑰的特寫照，舉手投足都展現十足女人味。

劉亦菲光腳站在黃色玫瑰花牆的模樣，相當有氛圍感。（圖／翻攝自微博）

劉亦菲紅色玫瑰禮服展現十足女人味。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後，立即引發網上暴動，除祝福劉亦菲生日快樂外，更紛紛大讚「滑開每一張都被美貌衝擊的說不出話… 劉亦菲你怎麼美成這樣！」、「劉亦菲擁有無限可能！好美麗的玫瑰啊」、「美的有點人神共憤了玫瑰」、「劉亦菲的美真的沒有上限」，更有粉絲直呼前幾張照片根本就是十多歲的少女，覺得實在太過年輕「這真的是近期拍的嗎」。