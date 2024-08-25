虎頭蜂對顏色極其敏感，深色的東西最快被鎖定，因此人們遇到虎頭蜂逃跑之餘，也記得要蓋住頭髮。(圖／昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff)

黑腹虎頭蜂極具攻擊性、毒性猛烈，警戒範圍最大甚至達到100公尺，且對顏色極為敏感。昆蟲學教師「昆蟲擾西」吳沁婕就曾拍攝捕蜂達人們摘除虎頭蜂窩過程，過程中她與攝影師分別穿著淺色、深色的防護衣，沒想到2人「待遇」天差地遠，穿著深色防護衣的攝影師瞬間成為「捕蜂燈」。

YouTube頻道「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」2021年分享了一系列跟隨捕蜂達人摘除虎頭蜂窩了影片，其中一次來到山上的社區，黑腹虎頭蜂在社區內的樹頂上結了2個巨型蜂窩，已經嚴重危害到居民安全。過程中吳沁婕穿上了亮橘色的防護衣，攝影師Sally則是穿上深色迷彩服，搭配深灰色防護帽。

虎頭蜂團團包圍穿著深色防護衣與頭盔的攝影師Sally，對旁邊淺色衣的捕蜂達人與吳沁婕卻沒什麼興趣。(圖／昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff)

當捕蜂達人開始摘除蜂窩時，數千隻守衛蜂立刻衝出來攻擊眾人，但讓人意外的是，僅有零星虎頭蜂攻擊身穿淺色防護衣的吳沁婕與捕蜂人，超過9成的虎頭蜂包圍身穿深色防護衣與頭盔的Sally，不斷吐毒液，連黑色的GoPro也變成虎頭蜂的攻擊對象，讓Sally嚇得不知所措，但仍盡忠職守拍攝，一旁捕蜂人見狀也笑說「我就站在你旁邊抓就好啦」，讓緊張的氣氛出現歡笑。

最終捕蜂達人們順利摘除這顆有1萬隻虎頭蜂、重達30多公斤的蜂窩。吳沁婕表示，自己也是第一次看見虎頭蜂對深色有多麼執著，對於亮橘色的她完全沒興趣。但她也強調，虎頭蜂是生態平衡中重要的一環，因此捕蜂達人們只會摘除對人類有危害的蜂窩，若蜂窩位在偏遠地區，就不會動手。

吳沁婕為昆蟲學教師，時常分享稀有動物的影片與相關知識，吸引了54萬粉絲，由於不少孩童受到日本遊戲《甲蟲王者》流行影響，開始對昆蟲感興趣，她也因此到處授課，教導孩童正確的昆蟲知識，「昆蟲擾西」的綽號也是因為孩童尚未發育完全，口齒不清把老師叫成「擾西」而來。