民眾黨主席柯文哲近來風波不斷，許多人好奇他會否面對牢獄之災，前白委陳琬惠透露，目前黨內還沒討論到這些事，但她也說，危機處理應該要讓敢講實話的人多多參與，她強調這些人都在地方、沒想回到核心，「在黨中央的人也不用擔心。」

陳琬惠昨（24）日於政論節目《TVBS戰情室》指出，民眾黨目前忙著理帳，未討論柯文哲會否遭羈押、甚至被關；但她忍不住批評，白營對於假帳爭議的危機處理，已糟到讓藍、綠都跌破眼鏡。

除了假帳事件，陳琬惠還提到，柯文哲面對京華城案時，只透過黨內的民眾之聲YouTube頻道單向說明是不對的、無法解決問題；陳雖未直接點名，但強調若柯的的危機處理小組一樣都是「那幾個人」，民眾黨就會繼續被拖累。

另外，陳琬惠表示，柯文哲日前稱，希望別因他的錯誤，讓第三勢力火苗熄滅，所以她建議，柯若再發現什麼問題，就要讓大家共同協助。

陳琬惠直言，「敢講實話的人都在地方滾來滾去，有機會就讓我們多參與，我們沒有要回到核心，別搞錯了；在黨中央的人也不用擔心，但要讓我們可以共同參與這些危機處理。」講完這些話，主持人與同台來賓全都不禁笑出聲。