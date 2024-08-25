許多人都渴望過上財富自由的日子，命理專欄「南翌說生肖」分享，生肖屬羊、馬、猴、豬和雞的人，下半年的財運非常旺盛，只要記得保持低調，就能收獲豐碩的成果。

▎生肖羊

屬羊的人下半年天降好運，努力和才華將在某個不經意的瞬間被看見，可能是工作上的突破，或項目得到豐碩的成果；不過要注意，這時千萬別太張揚，貴人往往藏在默默支持你的人之中，悶聲幹大事，錢財就能滾滾來。

▎生肖馬

屬馬的人下半年思路活絡、行動迅速，無論單打獨鬥或團隊合作都能展現出非凡的能力，尤其是合夥做買賣，強強聯手，能得到驚人的收益；但要切記，人脈也是財富的一部分，和同事、上司保持良好的關係，好運就能更加穩固。

▎生肖猴

屬猴的人下半年的商業嗅覺變得敏銳，無論是日常的小商機，或行業的大趨勢，都能精準捕捉，且除了正財穩定，偏財也時而收穫驚喜；但要謹記見好就收，別被大額投資沖昏了頭，穩紥穩打才是長久之計。

▎生肖豬

屬豬的人下半年運勢超旺，紫微、龍德、歲合等吉星輪流眷顧，做任何事都十分順利，財源更是好到讓人眼紅，工作上加薪有望，如果正在創業，也能收穫連連驚喜；但要切記財不露白，低調才能守住這份得來不易的好運。

▎生肖雞

屬雞的人下半年財運旺翻，正財方面，收入穩步成長，偏財方面，意外之財不斷，除此之外，還會吸引一群志同道合的合作夥伴，共同把事業做大做強，成功的路上不孤單，只要和可靠的人一起，必定「錢途無量」。

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