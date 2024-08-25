大略-KY公司派股東聲明如下：

一、本公司股東暨董事華龍國際原由前董事代表人吳永諺等所控制，吳永諺為強化集團企業營運發展，於2023年10月24日與元永騰達成借貸合意，並以持有的華龍國際股權作為標的設定質權擔保。

渠料，吳永諺於2024年5月多次透過LINE、存證信函等方式，向元永騰表達擬依雙方約定返還借款並解除質押，元永騰卻多方推託、拒不返還華龍國際股權。對於元永騰此等侵占行為，吳永諺已向檢調機關提告在案。

二、此後，元永騰肆無忌憚進一步利用華龍國際股東、董事長等身份，先無視公司內控及董事會程序，調取逾越職務所需的財務資料，並向櫃買中心發函索取公司公開資訊觀測站金鑰，企圖以華龍國際的少數股權奪取公司經營權。爾後面對董事會成員質疑時，不但拒不回應，甚而無視自身利害衝突，強行阻礙並否決董事會的董事長及總經理解任議案。

三、本公司其餘董事因不滿元永騰此種違法行徑，遂於6月19日依公司章程自行召集董事會，解任華龍國際的董事長職務、選任陳泓彰為新任董事長，並對元永騰提起刑事告訴，擬藉此重整公司業務經營及公司治理。

然而，元永騰卻再度捲土重來，夥同林芯慧、張右坪等不法犯罪團夥，於7月6日誘騙陳泓彰出席違法召集的董事會，於同日違法委任張右坪為總經理兼發言人。

四、張右坪在接任總經理及發言人職位、並取得公開資訊觀測站金鑰後，隨即配合元永騰操弄董事會及公開資訊觀測站公告，公告8月26日違法召集的股臨會。爾後陳泓彰驚覺受騙，立即召集董事會並決議解除張右坪職務，同時取消前述違法股臨會，另行決議於9月30日合法召開股臨會，希冀藉此將公司經營重新拉回正軌。

五、渠料，張右坪謊稱遺失並拒絕交還公司金鑰（就此已依法對張右坪提出侵占告訴，並經檢調機關受理在案），導致公司無法依法進行公告作業，進而招致櫃買中心處以違約金，嗣復又導致櫃買中心對公司祭以停止交易處分。

更甚者，元永騰等人進一步利用此種資訊不對稱，詐得本公司諸多股東委託、並擬挾此優勢表決權，於前揭違法召集股臨會中安插聽從指派的董事，進而完全奪取公司控制權，達到盜賣公司獲取暴利目的。

六、最後，以張右坪原名「張紘綸」檢索公開資訊，赫然發現曾涉多起妨害自由、傷害、公共危險及洗錢等重大刑事罪犯，根據報載，張右坪疑似參與另一上櫃公司鴻翊經營權爭奪。此外，元永騰合夥的林芯慧原名「林富慧」，據報載亦曾因偽造匯票詐換現金而遭國際刑警通緝，並因涉及大有巴士掏空、林口零元詐屋等案而遭檢方起訴、甚至法院判刑的重大刑事罪犯。

與此同時，據報載元永騰亦在擔任翔耀實業總經理期間，因禿鷹式粗暴搶奪經營權而遭解任紀錄。換言之，如上開報載屬實，可合理推知元永騰等人為犯罪團夥組成的禿鷹集團，透過正常商業交易掩蓋其違法搶奪經營權行為，進而轉手出售公司以牟取私利。

現本公司因元永騰等犯罪團夥地種種倒行逆施、無心經營，導致遭櫃買中心停止交易，已嚴重影響公司數萬名股東，惟手握金鑰的元永騰等人卻仍持續拒絕歸還，以遂行挾制公司目的，可見其侵害公司股東權益及違法情節重大。

綜上所述，本公司因過往種種內外因素，導致現遭元永騰等禿鷹犯罪團夥脅持，並面臨停止交易的嚴重損失。值此危急存亡之秋，公司雖已向商業法院聲請裁定暫時狀態處分，唯恐緩不濟急，迫於無奈僅得以此公告呼籲如下：

一、懇請櫃買中心等主管機關正視元永騰等人的違法犯行，惠予協助撥亂反正，以保障廣大投資群眾的權益。

二、呼籲合作股務代理夥伴康和證券懸崖勒馬，勿助紂為虐，進而因損害股東權益而招致法律責任。

三、最後，本公司也呼籲諸位股東及廣大市場投資朋友，切莫受元永騰等犯罪團夥的錯誤資訊誘導，拒絕出席8月26日的違法股臨會，並與公司董事團結一同為恢復交易努力，將公司自晦暗今日引領前往燦爛明日。