新北市金山區知名燭台雙嶼海域清晨發生已起海上受困意外。一對男女子清晨划立槳前往雙燭台嶼周遭，未料回程時，因遇上強近海流，將2人往外海帶去，兩人使盡力氣划不回岸邊，只能隨波漂流，最後只好報警求救，新北市防局獲報後出動7車13人及橡皮艇，由水尾漁港出發前往搜索救援，約40分鐘後順利將2人帶回港內。

一對男女玩立槳划不回岸上 ，困金山燭台雙嶼海上幸運獲救。(戴志揚翻攝)

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：行前應進行充分的風險評估，並根據自己的能力設定時間和距離目標。檢查關鍵數據，例如氣溫、降雨、風速、風向、浪高、浪向及湧浪，並確認漲退潮的時間及判斷海流的方向。從事「岸際海划」活動時，一個重要的原則是與岸邊保持不超過50公尺的距離。這樣的安全距離能在您感受到流速、風速或風向突然改變時，才能有足夠的時間迅速靠岸，以避免意外發生。如果民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。