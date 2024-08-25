近期全台掀起一股酸菜魚熱潮，標榜重口味又開胃好下飯，成為一票年輕嘗鮮客的口袋名單。就有網友不解地發文問，台灣每隔一陣子就會紅一個東西，其中很好奇「酸菜魚怎麼紅起來的？感覺也不合台灣人口味。」瞬間引起眾人討論，大票人都認為是抖音助攻。

就有網友在PTT發文說，台灣人喜歡排隊瘋搶某樣東西，之後再馬上跌落谷底倒光或沒人買，「什麼蛋塔、雷神巧克力都是」，不過跟上述兩樣比起來，酸菜魚單價較高，感覺也不合台灣人口味，「酸菜魚當初怎麼紅起來的？」更有人說「酸菜魚這東西是不是某一天開始，在台灣就瘋狂展店啊？以前台灣沒這種東西吧？」

貼文很快掀起熱議，認為酸菜魚相比火鍋，單價便宜且同樣重口味，「用超多調味料讓你不管放什麼東西都好吃」、「這就跟為什麼有的人愛吃豆腐乳的概念一樣吧」、「辣的東西本身就開胃，大家自然會想嘗試」、「滿滿科技與狠活，想要不好吃都難」。

也有網友表示，之所以在台灣看見酸菜魚店林立，都歸功於社群，「大家愛看抖音、小紅書的美食，所以就傳過來了」、「抖音的宣傳力，後來有人引進，其他店就跟風」、「這就抖音效應啊，然後KOL又很愛一直PO」。

有酸菜魚業者私下透露，酸菜魚製作SOP相比其他料理較不費力，且商業複製模式簡單又迅速，高報酬的情況下自然吸引大批業主躍躍欲試，更直言比起開火鍋店，酸菜魚店收支打平的時間更快。