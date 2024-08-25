國際市場本周聚焦30日出爐的美國7月個人消費物價指數（PCE），用來計算PCE 的7月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）皆低於市場預期，經濟學家預測聯準會（Fed）偏好的通膨衡量指標PCE將傳出正向訊號，支持聯準會9月啟動降息循環。

包括花旗在內的華爾街投行預測，7月PCE月增0.2％，略高於6月的月增0.1％，年增率維持在2.5％。不含食品和能源項目的核心PCE預估月增0.2％，年增率將由6月的2.6％上升至2.7％。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家史威特（Ryan Sweet）指出，儘管預期7月核心PCE小幅上升，但現階段單一通膨報告阻止聯準會升息的門檻很高。美國7月失業率攀升至4.3％，聯準會討論利率決策時，勞動市場的重要性不再排在通膨之後。

摩根士丹利經濟學家柯芬（Sam Coffin）表示，核心PCE持續維持降溫趨勢，將進一步證明聯準會將啟動降息循環。聯準會預計9月17日至18日召開貨幣政策會議，交易員押注降息1碼的機率超過7成。

摩根士丹利預期今年接下來的經濟數據可能相對疲軟，同時維持9月首次降息、2025年中之前每次例會皆降息的預測不變。大摩經濟學家認為9月只會降息1碼，因為經濟數據不足以支持降息2碼。

全美互惠保險公司（Nationwide）首席經濟學家巴斯賈西克（Kathy Bostjancic ）表示，核心PCE 0.2％的月增幅代表核心CPI 3個月年率由2.3％降至2.1％，已逼近聯準會2％的目標。