大陸「民營經濟大省」浙江宣佈組建成立民營經濟發展局。浙江省發改委黨組書記、主任杜旭亮在24日新聞發佈會說明，浙江省委在新一輪機構改革中批准了省發展改革委組建民營經濟發展局，落實包含浙江去年發布的「民營經濟32條」、完善民營企業參與重大項目建設長效機制等方向。

另據浙江省發改委官網7月中旬發佈的職務職級任免通知看到，由洪旭輝任省發展和改革委員會民營經濟發展局局長，免去服務業與消費處處長職務。由該資訊顯示，浙江省發改委已設立民營經濟發展局。

浙江是民營經濟的重要地之一，杜旭亮介紹，去年民營經濟貢獻了浙江60％以上的GDP、70％以上的稅收、80％以上的外貿出口、80％以上的新增就業職位和90％以上的市場經營主體。

從2023年大陸官方批復在國家發改委內部設立民營經濟發展局，作為促進民營經濟發展壯大的專門機構。今年以來，大陸多省也設立省級層面的民營經濟相關部門。例如福建省發改委設立民營經濟發展處，山西、青海、內蒙古也都設立相關單位。

對於如何推動浙江民營經濟高品質發展，杜旭亮表示，下一步，該省將以更大力度推動民營經濟發展壯大。第一是堅持政策發力。全面落實浙江去年發布的「民營經濟32條」，確保3個70％（產業基金、新增用地、新增能耗支持民間投資項目的比重都要在70％以上），保障民營企業公平參與招投標活動等，拓寬民營企業發展空間。

二是堅持投資驅動。完善民營企業參與重大項目建設長效機制，推進基礎設施競爭性領域向經營主體公平開放。同時圍繞交通、能源、水利等領域，每年向社會資本推介重點項目100個以上。對符合條件的專案積極幫助民營企業爭取中央預算內投資支援。打造若干民間資本參股核電、風電等重大基礎設施項目典型。

三是堅持助企解難。將常態化建立與民營企業溝通交流機制、涉企問題高效閉環解決機制，及時了解民營企業需求困難；四是堅持環境優化，依法保護民營企業產權和企業家合法權益，營造鼓勵創新、寬容失敗的輿論環境和時代氛圍，依法打擊蓄意炒作、造謠抹黑民營企業和民營企業家等行為。