玩具醫生。(環保局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園環保局今年與台灣玩具圖書館協會合作，在平鎮新富市場設置以玩具修繕為主的修惜站「玩具盒子」。(環保局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園環保局今年與台灣玩具圖書館協會合作，在平鎮新富市場設置以玩具修繕為主的修惜站「玩具盒子」。(環保局提供／蔡依珍桃園傳真)

為提倡二手舊物再使用的惜物精神，桃園環保局今年與台灣玩具圖書館協會合作，在平鎮新富市場設置以玩具修繕為主的修惜站「玩具盒子」，利用民眾捐贈的二手玩具，經過清洗、消毒、分類後透過租借與販售服務，提倡「以租代買」、「以二手玩具代替購買新品」等理念，推廣環境永續及資源再利用。

由於現代玩具多樣化，使得玩具汰換速度增加，造成玩具老舊或些微損壞即被丟棄，「玩具盒子修惜站」設立目的即透過修繕及整理，推廣二手玩具回收再利用工作，並將玩具分享給偏鄉弱勢兒童族群，無法再利用玩具也透過處理技術，將玩具製成塑膠粒料再製成椅子等生活用品，讓被丟棄的玩具重新賦予新生命，也落實回收再利用的環保觀念。

桃園市目前設有11處修惜站，分布於桃園、中壢、八德、平鎮、楊梅及大溪等行政區，其中包含2處公部門單位、3處環保志工小隊及6處民間團體，提供校園汰換課桌椅、各式廢棄傢俱、零件耗損自行車、廢棄小家電及舊衣物等修繕及翻新整理等服務，並再製成桌椅、櫃子及文創商品等，今年度再加入玩具類修繕場所，共有12處修惜站提供民眾舊物修繕及回收服務，將更加完善桃園市二手物再利用量能，修惜站相關資訊可至桃園市政府海岸及資源循環工程處官網首頁修惜站專區查詢。

環保局表示，桃園市修惜站不定期會舉辦二手物拍賣及免費修繕服務，提供弱勢家庭二手物修理服務，拍賣所得捐贈社福團體響應公益，市民朋友在丟棄家中老舊破損家具或換購傢俱時，不妨先走一趟修惜站，二手物品及傢俱在師傅的巧手妙思下獲得新生，在修惜站裡說不定能找到適合自己的物品，讓物品可以循環再使用，創造物品新價值，落實循環經濟。

「玩具盒子」地點位於本市平鎮區新富市場綜合大樓地下一樓，歡迎親子前往參觀，實地學習愛惜物品的美德。