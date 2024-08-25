恩智浦表示，卡片庫存管理對於支付卡製造商而言充滿挑戰，製造商需要在競爭激烈的產業中，能夠靈活適應消費者不斷變化的需求。在JCOP 5 EMV運作的JCOP Pay具備靈活、安全的重新配置功能，在向終端消費者發卡前，允許更改支付方案應用和設置。因此，客戶能夠高效管理庫存，滿足特殊的多應用要求，為客戶提供更好的客製化方案，並提高整體靈活性。

恩智浦半導體安全支付與身份識別部門資深總監Christian Lackner表示，客製化與適應能力對於發卡機構至關重要。最新一代JCOP Pay可以提供靈活、安全的重新配置選項，支援客戶快速調整現有庫存以應對不斷變化的消費者需求，最終幫助他們在競爭激烈的產業中取得成功所需的靈活性。

恩智浦表示，JCOP Pay為所有主要支付方案提供現成解決方案，包括支援建立本地支付方案的White Label Alliance的WLA標準(WLA standard)。此外，在JCOP 5 EMV上運作的JCOP Pay具備安全的密碼共享(secure pin-sharing)功能，消費者可針對多種支付方案使用同一張卡和同一個密碼，同時不會影響安全性。

在JCOP 5 EMV上運作的JCOP Pay現已獲得EMVCo ICCN認證，期限至2030年，且向後兼容(backwards compatibility)於JCOP 4 EMV上運作廣受認可的JCOP Pay，支援下一代EMV應用的橢圓曲線密碼學(elliptic curve cryptography；ECC)加密演算法。此外，JCOP Pay針對傳統打線(wire bond)和電感耦合(inductive coupling)進行最佳化，簡化了天線調諧並提高卡片製造良率。