民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金爭議，時任競選總幹事黃珊珊成為黨內箭靶，去年曾獲民眾黨提名為不分區立委第17名的前公視董事徐瑞希更在昨（24）日痛批黃助長財團剝削移工，並決定退出民眾黨。對此，國民黨智庫副執行長凌濤透露希望黃珊珊請辭主因，強調若柯仍不處理黃珊珊，將持續失血。

針對黃珊珊日前稱對帳碰到困難以及徐瑞希指控黃珊珊剝削移工等2事，凌濤昨在政論節目《TVBS戰情室》中直言，種種跡象都顯示如今最該負政治責任的人是黃珊珊，柯文哲若要繼續保黃珊珊，會讓小草更生氣。

凌濤進一步說道，包括他在內的許多人希望黃珊珊請辭，是因為藍白在立院許多政策上仍有合作的可能性，且每個縣市的藍白陣營仍希望在野力量能集中；然而，從去年藍白六點協議至今，凌濤點名黃珊珊就是從中破壞最多的人，柯文哲若不處理將繼續失血。

針對徐瑞希指控助長財團剝削移工，嚴重衝擊她為移民工爭取權益的基本立場，黃珊珊強調並非事實，並對於徐瑞希宣布退黨一事表示尊重。