大陸國家統計局8月31日將公布8月份製造業、非製造業採購經理人指數（PMI）。從近期公布的宏觀數據來看，從需求不足、投資增速持續放緩的背景來看，8月官方製造業PMI很可能仍維持在50以下的萎縮區間，但非製造業PMI受益於暑期消費動能，有望從年內谷底回升。

統計局資料顯示，7月份製造業PMI為49.4，較6月下滑0.1點，連續三個月落至衰退區間。7月非製造業PMI為50.2，雖保持在擴張區間，但較6月下滑0.3點，並創下年內最低。

中新網報導，從構成製造業PMI的分類指數看，7月PMI下滑主要受產需指數拖累。占比最大的新訂單指數較6月下降0.2點，生產指數下降0.5點等，拖累製造業PMI小幅下滑。

此外，7月出廠價格指數與購進價格指數繼續下降。其中主要原材料購進價格指數為49.9，較上月大降1.8點。一方面是因部分大宗商品價格下降，另一方面則是需求仍然偏弱。7月出廠價格指數為46.3，較上月下降1.6點。

除了PMI分項指標，其他宏觀數據亦可一窺需求不足的端倪。統計局資料顯示，7月的規模以上工業增加值年增率5.1％，連續三個月下滑。另外，1～7月，全國固定資產投資年增3.6％，增速比1～6月份回落0.3個百分點。其中，1～7月製造業投資增速更較前6個月回落0.2個百分點，勢必會影響8月PMI表現。

不過非製造業PMI則有望谷底反彈。隨著促消費政策的持續顯效，商品零售有所加快，加上暑期帶來的消費動能，今年7月，社會消費品零售年增2.7％，比上月加快0.7個百分點，月增亦達0.35％。在此樂觀背景下，市場預期，8月份非製造業PMI有望回升。