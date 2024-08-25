一名男子最近搭北捷，見一群日本籍旅客不會買票，隨即有2～3名會說日文的台灣人幫忙，還推薦對方必吃美食，以及必逛的景點，讓日本人相當驚訝，他在一旁看了有感，認為台灣人普遍日文程度好，貼文引發網友熱議，其中一名網友說，在日本搭計程車，司機說載過不少台灣人，大多會說日文，覺得很神奇。

原PO近日於《Threads》指出，在台北車站看到一群日籍旅客要搭北捷，不知道怎麼買票，接著有2～3個會講日文的台灣人幫忙購票，還推薦美食和景點，台灣人的日文程度讓日籍遊客超驚訝，其中一名日本人還用日文讚台灣人友善，讓他聽了直呼「台灣人的第一外語根本是日語吧！」

貼文曝光，一票人認為台灣人喜歡到日本玩，加上動漫、電玩很受歡迎，多少都會一點日文，「日本朋友來台灣玩，遇到很多會說日文的人，非常很訝異」、「我去日本搭計程車，司機說遇到很多台灣人會說日文，覺得很神奇。」

也有人說不只是日語，韓文現在也很夯，指現代年輕人會為了追星、動漫等原因學第二語言，紛紛表示有興趣的前提下，學習的速度較快。