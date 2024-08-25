Apple TV＋原創劇《柏青哥》時隔2年，眾所期待的第2季終於上線，主演群紛紛回歸演出，韓國男神李敏鎬繼續扮演與犯罪組織有掛勾的日朝鮮商人「高漢水」，一改他原先在偶像劇中深受觀眾喜愛的白馬王子形象，備受外界好評，由於本季時間線拉到第二次世界大戰時期，是在首季結局的7年後，現年36歲的他為演出近50歲不惜扮老，可見他對於轉型的決心。

李敏鎬接受本報視訊專訪時，分享自己準備角色的過程，他說和製作人首先談到了外在的變化，「本來想說是否應該增重20公斤，但怕這樣大家可能就會認不出我了，最終大約增加6、7公斤，也做了白髮、皺紋的特殊化妝」，此外，他也深入思考「漢水在這7年間到底過著怎樣的生活」，認為應該是會因為無法跟愛人「善慈」（金敏荷飾）以及兒子「諾亞」生活，所以變得更加頹廢，「會有些依賴酒精，但應該還不至於到中毒的程度」，因此也特別為角色做了細心的設計，「我希望當大家看到漢水時，能感覺到他散發著濃烈的威士忌味道」。

李敏鎬（左）在《柏青哥》中因無法和愛人金敏荷生活，變得更加頹廢。（Apple TV＋提供）

李敏鎬透露因《柏青哥2》是在去年他和孔曉振主演新劇《問問星星吧》殺青大約1個月後就要開拍，因為是2個截然不同的角色，他坦言「沒有太多時間來準備，我當時其實超級緊張」，幸好是曾經演過的角色，已內化成自己的一部分，更透露「我飛到加拿大後立刻狂吃，情緒上也故意讓自己處於比較低落的狀態，記得好像大概2週就有重新融入了角色中」。

李敏鎬（後）表示自己非常理解高漢水在《柏青哥》中做出的選擇。（Apple TV＋提供）

他在劇中亦正亦邪的模樣，讓觀眾又愛又恨，問及本人對該角色的看法時，李敏鎬認真分析道，若從現代的角度來看，高漢水應該更接近反派角色，「會覺得他非常不道德且不近人情」，但他其實相當理解高漢水為何會做出那些選擇、說出那些話，以及採取那些行動，「在我看來，在那個時代和困境之下，男人不會試圖去理解女人，漢水只是按照他的本性行事，我並不認為他是一個壞人，在詮釋的過程中時也沒有把他當作壞人來演」。

製作人許秀珍（Soo Hugh）受訪時也直誇李敏鎬，「我希望讓全世界都知道他為這部作品投入了多少努力，他非常熱愛這個角色，甚至與漢水產生了深刻的連結，就像大家看到的，他有韓文台詞，也有日文台詞需要準備，更重要的是，他在劇中也塑造出了一個展現不同情感變化的角色」，更透露第2季中，因為漢水和兒子諾亞的關係，「他為角色帶來了更多的脆弱感」，向大家打包票，「你們一定會對敏鎬在這季中的表現非常震撼」。

《柏青哥》第2季在Apple TV＋熱播中。