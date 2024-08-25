全台有200多萬名糖尿病友，飲食調控成了每日功課。營養師李婉萍表示，研究發現吃魚、優質澱粉、南瓜子與柑橘類水果，有助於穩定血糖，建議每周吃2次富含Omega-3的鮭魚、秋刀魚、鯖魚，另每天要吃2份水果，尤其是富含多酚、柚皮苷的柑橘類的水果。

李婉萍在臉書粉專PO影片指出，根據臨床研究，下列4種食物，是有助於穩定血糖的好食物。

■魚類：鮭魚、秋刀魚、鯖魚，這些都是富含Omega-3脂肪酸的好食物，建議大家1周吃2次富含Omega-3的魚，每次份量如像手掌般大小，可用於代替紅肉，魚是蛋白質，食用後比較有飽足感，也有助於穩定血糖。

■優質澱粉：如果用鷹嘴豆或紅薏仁來做代替一般米飯等澱粉，對於穩定血糖是有幫助的，鷹嘴豆或紅薏仁裡面有非常多纖維，還有抗性澱粉，食用後血糖不易升高，也有飽足感。

■南瓜子：南瓜子是屬於堅果類，就是所謂好油，1天的份量就是1湯匙。

■柑橘類水果：講到柑橘類水果，大家可能想到橘子、柳丁，哎呀這麼甜，會不會影響到血糖？但是在研究上發現，因為柑橘類水果，富含多酚、柚皮苷等成份，對於穩定血糖是非常有幫助的

至於要吃多少量？李婉萍表示，建議1天吃2份水果，1份水果是1個拳頭大小，例如1個柳丁、1顆橘子、半顆葡萄柚。什麼時候吃？飯後立刻吃很重要，千萬不要把水果當點心吃，這樣反而會影響血糖波動。