澳洲雪梨南部郊區恩加丁（Engadine）今（25）日上午發生嚴重砍人事件，事發在一處十字路口，一名55歲男子持刀砍傷多人及自己，釀成4人身上多處砍傷，一名警察在制伏男嫌過程中，手腕遭到嚴重割傷，警方最終用電擊槍將男嫌制伏並逮捕，這起事件發生前，該十字路口才發生兩車相撞事故。

澳洲雪梨南部郊區恩加丁（Engadine）一處十字路口25日上午發生嚴重砍人事件，一名55歲男子持刀砍傷多人及自己，一名警察在制伏男嫌過程中，手腕遭到嚴重割傷。

綜合天空新聞網等報導，這起事件發生在當地時間上午9時，事發地點位在王子高速公路（Princes Highway）與老叢路（Old Bush Road）交會的十字路口，目擊者描述一輛車在車流中快速轉彎，接著撞向其他車。

後續事發現場便發生持刀砍人事件，據悉一名55歲男子持刀砍傷其他人及自己，這起攻擊釀成4名民眾身上「多處砍傷」，其中一名傷者心臟驟停，目前所有傷者正接受急救，據悉一名車禍事故中的女乘客也有多處受傷。

男子原先企圖逃離現場，隨後遭到警方用電擊槍制伏，不過一名男姓員警也在逮捕嫌犯過程中受傷，左手手腕「嚴重割傷」。