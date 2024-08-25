中國航空工業集團指出，由所屬航空工業特種飛行器研究所自主研製的「祥雲」AS700載人飛艇近日首次跨越湖北、湖南、廣西三省區，飛行近1000公里，完成從湖北荊門至廣西桂林轉場。這是大陸載人飛艇領域史上實現的最長航時、航程飛行，且從23日起在廣西陽朔展開為期20天的試營運。

「祥雲」AS700載人飛艇型號總設計師周雷介紹，將把低空觀光旅遊作為典型示範場景，並打通載人飛艇商業運行的各環節，進一步拓展「低空＋運輸物流」、「低空＋智能測繪」、「低空＋應急救援」、「低空＋城市安保」等領域。

據人民網報導，「祥雲」AS700載人飛艇是大陸自主研製的民用載人飛艇，具有綠色低碳、安全經濟等特點，可以實現短距離飛行和垂直起降。最大起飛重量超過4噸，最大航程為700公里，最多可以搭乘10人。

「祥雲」AS700載人飛艇項目經理杜偉表示，AS700貼合大陸高端消費轉型升級需求，目前已獲得約20架的意向訂單，首架艇計畫於今年底交付。

「祥雲」AS700載人飛艇飛行員更說，飛艇特點是時速較低，高度也較低，能滿足大部分人站在不同平台觀看風景，通過透明的窗戶玻璃有居高臨下的感覺，地面的景物一覽無遺。

據了解，該艇後續還將展開飛行乘感試驗，採集試驗人員乘坐飛艇的安全感和舒適度，為載人飛艇舒適度改進累積數據。