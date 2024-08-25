NBA Insider Believes Cavs Will Trade Darius Garland During 2024-25 Season https://t.co/9hofPtXJJR — Sam Amico (@AmicoHoops) August 24, 2024

根據美國籃球記者塞恩茲25日搶先爆料，儘管騎士最近才婉拒鵜鶘與馬刺希望換來當家後衛加蘭的交易要求，可是如果騎士在新球季一開始，就遭逢慢熱且戰績欠佳窘境，那麼騎士就會考慮在球季當中把加蘭交易出去，代表加蘭根本沒有放在騎士長期計畫當中。

「我不禁懷疑假如騎士在新球季開始陷入慢熱，或是如果感覺他們在東區還是無法跟塞爾提克、尼克、七六人等隊之際，加蘭就會變成『可賣品』，」塞恩茲表示，「因為我始終認為加蘭沒有放在騎士長期計畫之中，我並非說加蘭與米契爾的後場組合不好，而是以籃球標準來說並非最佳。」

現年24歲的加蘭，在2019年第5順位被騎士選上，生涯場均18.4分、6.7助攻與2.6籃板，他在新球季薪資將是3670萬美元，且跟「小皇帝」詹姆斯同屬王牌經紀人瑞奇保羅麾下，假如瑞奇保羅一發現苗頭不對，相信他也會很快幫加蘭另謀出路。

不過新上任的騎士總教練艾金森，最近受訪時曾給加蘭相當高的評價，可是這一切可能隨著新球季開打產生變化，畢竟如果騎士開始輸球，就必須趕緊找出「罪犯」，或是隨時可以交易出去的「祭品」，目前看來加蘭是最有可能成為這種對象的球員。