歐陽志宏指出，主題樂園遊樂設備市場的競爭對手在疫情衝擊下相繼退出市場，而國際主題樂園陸續宣布鉅額投資計畫，其中，迪士尼將優先投資高獲利事業，包含美國及全球的主題樂園，未來10年將投入600億美金於主題樂園與郵輪項目，今年8月更在D23全球粉絲大會上公布體驗部門推動的多項樂園拓建與更新計畫；NBC環球集團宣布將於英國興建歐洲首座環球影城；中東地區也積極推進「願景2030」投資休閒娛樂建設。

在迎接未來10年黃金10年成長期，智崴前三年緩步往上前進，五到六年將會一飛沖天，因此，智崴提前布局，透過橋頭科學園區新廠房的建置提高生產動能與降低生產成本。新廠房總投資金額預估達6000萬美金，預計2025年第四季完工。隨著國際主題樂園大型高階遊樂設備市場需求擴大，為了因應市場推升的需求，新建廠房將作為先進的大型遊樂設備研發、製造及測試的空間，填補產能不足的市場空缺。面對國際主題樂園市場的改變，智崴憑藉軟、硬體整合技術和多元化發展策略，迎接未來主題樂園產業界的快速成長期。

智崴將持續擴充實景拍攝與動畫製作的內容資料庫，以高規格製作影音內容，拓展影片授權市場。同時整合人工智慧，提高影片製作效率，讓客戶藉由授權模式彈性更換影片，保持遊客新鮮感。此外，智崴持續以多元產品線策略和完整解決方案開拓高階主題樂園設備市場，提升市場整體覆蓋率。

今年上半年智崴月營收年增率平均達30％以上，7月更提升至近70％，隨著主題樂園陸續重啟資本支出、擴大投資，加上在手訂單往前推進及新訂單的挹注，未來營收將穩健成長。