題材取自古典小說《西遊記》的大陸3A遊戲《黑神話：悟空》近日上市後在全球爆紅，台灣也掀起是否做得出類似遊戲的討論，曾在遊戲產業工作過的時事評論員吳靜怡指出，數據運算是遊戲是否能順暢運行的最重要因素，台灣具備這方面的相關技術，問題是出在「內容」，台灣在世界上一直缺乏自身IP（智慧財產權英文「Intellectual Property」縮寫，可用於形象、故事等）；而對於近來的相關討論，她認為科技部和教育部應會對國人淺薄的科技知識感到擔憂。

吳靜怡今（25）日在臉書發文透露，自己過去做開發遊戲專案時，光線渲染、顏色控制、建模面數、動作效率等數據，都會被要求越低越好，並且被數據運算綁手綁腳；她說，《黑神話：悟空》上市4天，市場預估收益突破180億元，連台灣很多談話性節目開始大量討論此遊戲，「只是看著這些資深前輩談論起來，感受是真的有夠出格」。

吳靜怡提到，要玩遊戲大作，最重要的是電腦順暢運行，玩家為了要能夠玩，必須換顯卡、安裝足夠記憶體，若沒有像是輝達（NVIDIA）這樣的公司，會有《黑神話：悟空》嗎？

對於「館長」陳之漢在遊玩《黑神話：悟空》期間批評，台灣除了台積電沒其他東西可吹，吳靜怡表示，台積電和輝達正在影響全世界的遊戲規格和效能，並挑戰即時算圖以讓光影渲染能更為逼真，可說是帶領台灣走進世界，但她也調侃，國人對於科技知識的淺薄，科技部和教育部應感到隱憂。

最後，吳靜宜直言，《黑神話：悟空》展現出「孫悟空」這樣重要的中國IP，相對來說，台灣的問題不是在技術，而是內容，因為一直以來，台灣都缺乏自身IP。