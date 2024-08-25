為讓民眾有舒適候車空間，嘉義市府交通處因地制宜，近期陸續在11處站位完成簡易式候車亭。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

為讓民眾有舒適候車空間，嘉義市府交通處因地制宜，近期陸續在11處站位完成簡易式候車亭。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府為提升公共運輸服務品質，讓民眾有舒適候車空間，市府交通處因地制宜，近期陸續在11處站位完成簡易式候車亭，目前全市已有80處候車亭，同時會持續盤點候車亭建置站位，評估建置可行性。

市府交通處表示，簡易式候車亭規模雖不大，除能提供民眾候車時遮風避雨的場所，候車亭也設有公車到站顯示器，提供民眾即時公車到站時間，獲得乘客好評，現已在80處公車站位設置候車亭，未來將配合各地需求、盤點候車設施可再優化的站位，評估布建候車亭、候車座椅等相關設施可行性，提供市民及外地旅客安全、舒適的候車空間。

交通處處長許啟明說，候車亭設置需考量站位現地腹地條件，設置地點容易受限，市府因地制宜配合道路條件改良為簡易式候車亭型式，也可依現地人行道寬度調整設置方向，例如在人行道空間較小的站位設置反向式候車亭，在不影響人行通行空間淨寬情況下，提供民眾遮風避雨候車空間，搭配公車到站顯示器看板，降低民眾等候公車時的焦慮感，提升公車服務品質。

市長黃敏惠表示，嘉義市積極構建完整的層級式公共運輸，為全台第一個市區公車100％汰換為電動公車的縣市，目前市區公共運輸主要包含市區公車，中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線，輔以幸福巴士服務因道路狹小，公車不易行駛及市郊等區域，再由公共自行車提供最後一哩路服務，強化公共運輸路網。

為鼓勵民眾多加使用公共運輸，市府持續推行電子票證使用公共運輸優惠措施，凡持悠遊卡、一卡通等電子票證，可免費搭乘電動公車及幸福巴士，租借YouBike2.0前30分鐘補助10元，藉此提升民眾外出多多使用公共運輸工具意願。