黃俊陽走出上一站安定站不順利、個人2度在TSR全國機車錦標賽封王。（TSR提供）

2024 TSR全國機車錦標賽最後一站，24日在彰化溪湖K1賽車場展開為期兩天「夏之賽車祭典」的首日賽事，除了150 BIKE B、BIKE C組陳岳詳、邱聖傑各摘下兩冠外，競爭最激列的150BIKE A組老將「小熊」黃俊陽在日、泰車手夾擊下突圍，成功把冠軍留在台灣下，黃俊陽更為自己拿下今年第2冠。

上午的排位賽，泰國年僅19歲劉本蓬（Peerapong Luiboonpeng）拿下桿位，寶島好手黃俊陽居次，另一位泰國選手昆普（Theetawat Kunphoo）第3，但黃俊陽不懼怕被泰國選手包夾，起跑後觀察了幾圈後，就在終點前的歐米茄彎道中切入內線超車成功，並且一路維持領先至終點，拿下個人今年的第2站冠軍，昆普居次、黃皓第三。

黃俊陽封王後被好友掛著大條黃金項鍊風光遊行一圈，其實他在今年5月溪湖站就拿下冠軍，但7月台南安定站卻跟泰國車手互撞未完賽，如今重返溪湖站又拿下冠軍，他說：「我是中部人，早期也很常在這裡練車，這裡算是我的幸運地，我跟了對方幾圈後，發現他在這個彎都會剎一下，我就鎖定在這個地方內線超車。」

黃俊陽賽後不忘謝謝隊友，他說：「在安定站DNF後，車隊投入很多精神在協助我調整車況，要謝謝他們這一個多月來的努力。」

黃俊陽（後中）今年第2度拿下TSR全國機車錦標賽BIKE A組冠軍。（TSR提供）

TSR全國機車錦標賽場上也有非常盡責的美麗賽車女郎。（TSR提供）