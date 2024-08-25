桃園龍潭區透天住宅火警，屋內6人幸運逃生。(桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭區雙連街連棟式透天住宅，今天清晨5時34分其中1戶傳出火警，桃園市消防局接獲報案抵達現場，發現1樓客廳已經起火燃燒有明顯火勢，當時屋內有屋主1家6人，其中3人自行逃出到隔壁鄰居家，但2、3樓仍有3人受困，龍潭消防分隊緊急利用雙節梯成功將人安全救出，其中5人預防性送醫，無生命危險。

桃園市消防局指出，搶救行動合計出動12車32人，抵達現場1樓客廳起火燃燒，2樓及頂樓有濃煙竄出，樓上有民眾呼喊待救，情況相當危急。現場指揮官龍潭消防分隊小隊長黃文進，立即成立搜救小組進入建築物展開搶救行動，並利用雙節梯成功將2、3樓的3名民眾安全救出，另有3名民眾則已逃至隔壁住戶相對安全區域進行初期避難，火勢則在6點06分撲滅，火災發生原因目前由火災調查科進行進一步調查。

消防局也說，這次火警任務順利完成，所幸未造成民眾傷亡，呼籲民眾遇到火警時應保持冷靜，並遵守「小火快逃、濃煙關門」逃生原則，建議居家應裝置住宅用火災警報器，隨時注意用火用電安全。