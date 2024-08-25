台東縣卑南鄉某連鎖超商店長不滿被清潔隊「破袋稽查」，質疑此舉有針對性，憤而跳入垃圾車車斗，以示抗議，幸無釀傷，後由警方帶回；對此，鄉公所清潔隊表示，該（23）日聽見垃圾袋內發出金屬碰撞聲，實施必要性破袋稽查，確保無高壓容器混入。

卑南鄉公所清潔隊23日下午行經明峰村收運垃圾時，有隊員聽見超商店長所持的垃圾袋發出鏗鏘聲響，疑有高壓容器混入其中，經壓縮恐有爆炸風險，當下破袋稽查，以保安全，超商店長見狀憤恨不平，躍身跳入車斗抗議，突如其來之舉令眾人看傻眼。

鄉公所清潔隊長林宏達表示，外縣市曾發生垃圾分類不確實，混雜高壓容器等物釀災，因此環境部下令「有疑慮」之時，可實施破袋稽查。

林宏達提到，原則上超商屬於事業單位，廢棄物應委外清運，但該戶為住商合一用宅，該男堅稱均為家用垃圾，未曾拒收，且當日為首次對其破袋稽查。

卑南鄉明峰村長吳勝雄表示，該名店長年輕有為，平日熱心公益，曾任初鹿國小及國中家長會長，發生此事令人震驚。他也指出，村內自助餐店、植物園等事業單位，均委由民營環保公司收運垃圾。

該名店長後由警方帶回，清潔隊垃圾車恢復清運作業，但跳入垃圾車斗之舉，恐涉犯妨礙公務罪，將由清潔隊開會討論對其行為的認定。