新北市三峽1名患有失智症男子今年5月上旬獨自離家後無端失聯，妻子著急向警方報案，她稱丈夫雖患有失智症多時，但卻未曾找不到路回家。新北市警局鑑識中心採樣家屬DNA，透過「DNA整合智慧分析系統」，比對出1具無名屍與家屬DNA相符，讓遺體落葉歸根，並協助家屬認領遺體返家。

警方指出，今年5月，張姓婦人至派出所報案，她表示丈夫獨自離家後失聯，丈夫雖患有失智症，但卻未曾發生走失情形，一段時日過去，家屬心情從焦急轉變成無奈。

新北市警局鑑識中心自2019年開始與法務部法醫研究所密切合作，建置「DNA整合智慧分析系統」，主動採樣失蹤人口家屬DNA，並與「無名屍DNA資料庫」及「收容遊民DNA資料庫」比對。

鑑識中心主動聯繫張姓婦人兒子前來採集DNA，成功完成採樣鑑定後，將DNA型別迅速比對法務部法醫研究所資料，結果未發現相符者，案情一度陷入膠著。

直至6月上旬，警方於樹林區軍人公墓旁農地發現1具無名屍，遺體外觀已化為白骨，身上沒有任何身分證明文件，僅有「藍色背心、長褲、花色內褲及左手男性手錶」等特徵。經採取遺體骨骸DNA比對後，骨骸DNA鑑定結果與張姓婦人兒子具有一親等血緣關係。

新北市警局鑑識中心終順利幫助該無名屍正名，讓遺體落葉歸根，後續並協助家屬認領遺體返家。警方表示，尋人過程中總有傷心、糾結，卻能從中體悟到「付出的努力會有回報」。