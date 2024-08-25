有些人看不慣不公平的事情發生，一見到就會立刻挺身而出、捍衛正義。命理專家艾菲爾老師在臉書粉專分享，射手座、水瓶座、牡羊座和獅子座的男性最具有正義感，遇到不公平的事就會站出來，替弱勢或受害者打抱不平，他們不怕得罪人，也不怕承擔後果，只要認為是對的事情就會去做。

▎射手座

射手男天性自由，無法忍受任何形式的壓迫和不公，認為每個人都應該擁有平等的權利和機會，一旦看到有人受欺負，就會挺身而出，為受害者發聲；射手男正直坦誠，不怕與權威對抗，也不會被困難嚇跑，是朋友眼中最有正義感的存在，擁有堅定的信念和行動力，隨時準備為他人出頭。

▎水瓶座

水瓶男天生獨立、捍衛真理，當遇到不公平的事，會用理性和智慧挑戰現狀，且不畏強權，也不會盲目地服從規則，而是根據自我的價值觀和道德標準來判斷是非，加上擁有創新的思維和獨特見解，經常以巧妙招式化解不公義之事；水瓶男無私且理性，備受朋友尊重，是團體中不可或缺的正義角色。

▎牡羊座

牡羊男勇敢直率，充滿熱情和正義感，看到不公不義之事會毫不猶豫站出來，為受委屈的人打抱不平；牡羊男的行動力和勇氣，往往能成為團體中的領導者，敢於挑戰權威，為弱勢發聲，不在意是否會得罪人，只要對得起心中的正義感和誠信即可，因此成為朋友心中的英雄與靠山。

▎獅子座

獅子男擁有強烈的領袖氣質和正義感，看到有人受到不公平的對待，就會立刻跳出來捍衛正義，他們不但有能力承擔風險，還能用自身的影響力號召更多人一起維護公平；獅子男自信且有勇氣，任何情況都能從容應對，且喜歡成為別人的保護者，贏得眾人的尊敬和讚譽，是朋友的依靠與堅強後盾。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。