花蓮縣政府優化太平洋公園極限運動場場域設施，3月在中央花東基金經費及縣預算共1.24億元挹注下，在既有場域上建置「海洋意象」薄膜頂棚，預計年底啟用。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

極限運動近年廣受年輕朋友歡迎，今年更在巴黎奧運舞台亮眼登場，花蓮縣政府為優化太平洋公園極限運動場場域設施，爭取中央花東基金經費及縣預算共1.24億元挹注，在既有場域上建置「海洋意象」薄膜頂棚，降低民眾運動受天候影響的程度，同時也改善周邊環境設施，規畫移動式圍欄區隔比賽與練習場地，預計年底啟用。

座落在花蓮市的太平洋公園，由過去的南濱及北濱公園組成，其中，南濱段近年在縣府積極挹注經費優化設施下，興建濱海共融遊戲場，並規畫施作適合青少年以上的成人體健區；北濱段則以活力運動為發展方向，有沙灘排球場、直排輪練習場、兒童戲沙池、海域活動、極限運動場，以及與公園串聯的兩潭自行車道。

不過北濱段極限運動場場地狹小，加上運動設施在豔陽曝曬下，日間使用率大幅降低，且夏季午後多有短暫陣雨，許多極限運動使用者攜帶護具等配備較多，突然降雨導致場地濕滑，不僅影響使用安全，用品也常因不及收拾被淋濕。

縣府建設處為解決天候造成極限運動場使用不便問題，以及提升場地使用性能，今年3月在1.24億經費挹注下，配合既有的場域設施展開造型薄膜頂棚工程，且考量日後比賽需求，設計較適合的薄膜高度，並融入在地「海洋」景觀特色，以波浪及海豚、飛魚躍水的造型意象設計頂棚的外觀。

建設處也利用工程施作期間，一併改善極限運動場域周遭的環境，增加停車位空間，規畫移動式圍欄區隔比賽與練習場地，也放置移動式觀眾席供民眾觀賽。

縣長徐榛蔚表示，極限運動場工程預計今年底啟用，希望能提供鄉親完善且多元的運動與休閒場所，並將太平洋公園打造成花蓮新地標，吸引更多遊客前往享受戶外活動的樂趣。