前副總統、國民黨前主席連戰夫婦昨（24）日舉辦鑽石婚宴，新北市長侯友宜雖未受邀，但他今表示，衷心期盼連戰能開心快樂。

連戰夫婦24日舉辦結婚60周年的鑽石婚宴，未受邀的侯友宜送上花籃祝福「鑽石周年誌慶」；侯今受訪表示，「連戰主席開心快樂，才是我們最大的衷心期盼」，雖然他昨天沒去，但會用任何形式對連戰夫婦與家人表達支持關心，「更重要的是希望他們幸福滿滿、直到永遠」。

另外，基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，國民黨大咖接力護樑，台北市副市長李四川今日赴基隆挺樑，侯友宜上月27日才至基隆與謝國樑行銷鎖管，被問到會不會再到基隆「固樑」，以及是否會出席基隆市黨部9月6日舉辦的「反惡罷、挺善樑」造勢，他稱讚謝認真做得很好，之後還會再去基隆。

侯友宜表示，謝國樑當基隆市長，彼此常有機會碰面交流打氣，前段時間他已去過了，未來還會再去，因為基北北桃就是共同生活圈，謝做得很認真很好，大家會一起加油讓生活圈變得更好。