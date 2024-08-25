中共二十屆三中全會對金融體制改革作出前瞻性、系統性的頂層設計，深化金融體制改革。大陸官媒央視新聞8月24日播出《權威訪談》專訪中國人民銀行行長潘功勝，他表示，當前高風險中小銀行數量較峰值已壓降近半。

完善中央銀行制度

潘功勝表示，中共二十屆三中全會關於金融體制改革的部署，第一項任務就是加快完善中央銀行制度。人民銀行將圍繞貨幣政策、系統性金融風險防控等職責，加快建設現代中央銀行制度。

建設更高水平開放型金融新體制，穩步推進人民幣國際化

潘功勝表示，完善中國特色現代貨幣政策框架，更好促進經濟高質量發展。健全宏觀審慎政策框架和系統性金融風險防範處置機制，守住不發生系統性金融風險的底線。健全金融市場和金融市場基礎設施體系，深化金融供給側結構性改革。建設更高水平開放型金融新體制，穩步推進人民幣國際化，積極參與全球經濟金融治理與合作。

將加強逆週期和跨週期調節

潘功勝表示，今年中國人民銀行先後三次實施了比較重大的貨幣政策調整，精準有力支持經濟回升向好。下一步將加強逆周期和跨周期調節，著力支持穩定預期，提振信心，支持鞏固和增強經濟回升向好態勢。

推動企業融資和居民信貸成本穩中有降

潘功勝表示，政府將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，引導貨幣信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。引導金融機構加大對重點領域、薄弱環節的信貸支持力度，更有針對性地滿足合理的消費融資需求。同時，研究儲備增量政策舉措，增強宏觀政策協調配合。

當前高風險中小銀行數量較峰值已壓降近半

潘功勝表示，目前，中國金融體系總體穩健。重點領域金融風險正在有序化解。融資平台的數量和存量債務水平不斷下降，大部分融資平台到期債務實現了接續、重組和置換，融資成本負擔較之前顯著下降。當前高風險中小銀行數量較峰值已壓降近半。

增強金融開放政策的透明度、穩定性和可預期性

潘功勝還表示，人民銀行將進一步做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」，增強金融開放政策的透明度、穩定性和可預期性，持續推動金融高水平開放。