民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議未解，柯昨稱，已發函委請台北市會計師公會，協助指派會計師簽證查核。不過，綠委林楚茵炮轟柯「夜郎自大」，質疑發一張文就要公會擔任第三方認證的會計師，「天底下有這樣的事？」綠委林俊憲發現，台北市會計師公會的會計審計委員會執行長，就是端木正。

林楚茵說，「柯文哲真是太荒謬，發函就要會計師公會擔任第三方認證的會計師，就像如果犯法，發函叫台北市律師公會派出律師打官司和辯護一樣，柯文哲現在完全沒搞清楚狀況，無論是律師、會計師或醫師，當遇到問題就必須好好請人家、委託人家幫助，而不是發函解決問題。」

林楚茵表示，根據她了解，台北市會計師公會收到函文後，應該會委請值班會計師，詢問是否接柯文哲、民眾黨的案子，人家可以接或不接，「但對於柯文哲這樣的行為根本是夜郎自大、自以為是，認為全天下只要柯文哲發函就要幫其辦事。」

林俊憲發現，台北市會計師公會的會計審計委員會執行長是端木正，他直呼，「會計師圈子很小，繞來繞去就是那幾個人，恐怕就是找不到會計師願意幫民眾黨背書，才找上公會，但端木正名字又出現，毫無公信力。」

林俊憲建議柯，「真的可以去找朱主席求助，現在救得了你們的恐怕只有他了！」