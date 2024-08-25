41歲男星王陽明跟蔡詩芸結婚8年，育有5歲女兒Katiya，一家三口家庭生活美滿。有網友非常羨慕夫妻倆，更直言欣賞蔡詩芸，「老公很帥，但好像都沒有因為這樣沒有安全感，而且很有魅力」，因此詢問蔡詩芸怎麼面對在感情裡沒安全感。沒想到蔡詩芸回覆：「你只看到美好的一面」。

蔡詩芸在Threads上回應該網友，她表示，生活總是不完美的，「你在社交媒體上只看到美好的一面」。隨後坦言，自己也會有感到非常糟糕和不舒服的時候，不過這時她就會做出改變，「如果你不喜歡某些東西，那就去改變它，去剪個頭髮、染個髮、去健身房、讀本書、專注工作，做你一直想做的事情、遠離有毒的人，邁向更好的事物」。此外，蔡詩芸也提到，無法改變別人，卻可以改進自己並做出改變，「每件事的發生都是有原因的，因此你才能成長成為更好的自己，永遠不要停止進步」。

蔡詩芸在Threads上回應網友。（圖／翻攝自Threads）

貼文曝光後，許多人都紛紛留言稱讚她的回答真誠且具正能量，「很真誠的回覆，讚」、「謝謝妳的文字，好喜歡，好同感，喜歡你的自信，給人滿滿能量」、「先改變自己自然周遭也會因此而改變」、「真的！！永遠不要停止進步，從以前就很喜歡您的自信與直率，謝謝分享」、「Dizzy真的太帥」。

其實去年王陽明跟蔡詩芸曾被周刊爆出婚變新聞，還被拍到兩人回不同的家，疑似分居，但不久後他們帶著女兒出國合體放閃、打破傳聞。之後在王陽明生日時，蔡詩芸也發文寫道：我（蔡詩芸）跟女兒都非常愛你！」離婚謠言不攻自破。