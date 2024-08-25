素有「魔術師警官」稱號的三峽警分局秘書室主任顏銘寬昨（24）日出席三峽警分局警友辦事處餐會，帶來各式大型魔術表演及演唱宣導歌曲，巧妙融入識詐反詐觀念，顏銘寬表示，希望藉由魔術讓民眾更願意聆聽反詐宣導，進一步降低詐騙成功率。

即便顏銘寬許久未公開上台表演，此次「重出江湖」還是選擇高難度的脫逃術、生米炒成爆米花等魔術表演；即便坐在椅子上手遭到壯漢綑綁，顏銘寬仍可以在一瞬間輕鬆逃脫，他表示，除了讓大家開開眼界外，也希望藉此提醒警察同仁壓制犯人時要多加注意，以免辛苦抓到的犯人也上演「逃脫術」。

除了大型魔術外，顏銘寬也自製許多魔術小道具，凡有校園演講、反詐宣導等活動時總會將魔術融入宣講內容，顏寬銘提到，透過人人可上手的魔術小道具，吸引台下聽眾的注意力，尤其是對於學童時特別有效，每次宣講也會送出許多結合反詐宣導的魔術道具，讓民眾能「邊玩邊長知識」。

顏銘寬，過去曾任三重、土城等地所長，以及刑大、刑事局專員等職務，多次以魔術表演結合宣導活動，上過各大媒體版面，除了擅長魔術表演，他也長期從事刑事工作，對於當前政府重點的「打詐」工作也非常有心得，熟知常見並推陳出新的詐騙手法，因此接受過反詐騙的相關專訪。此次調派三峽警分局擔任秘書室主任，顏銘寬表示是全新的挑戰，將會全力以赴，相信自己的魔術專長可以讓地方各式宣導活動更添色彩。

餐會最後顏銘寬演唱防詐名曲「大家攏平安」，藉由淺白的歌詞和琅琅上口的旋律，傳遞反詐觀念，賓客對於三峽警分局寓教於樂的宣導形式，也給予支持與肯定。

三峽警分局長劉文雄說，警力有限民力無窮，此次警友辦事處餐會，讓本分局有一個絕佳的宣導平台，讓識詐反詐的觀念可以傳播出去，尤其近期投資詐騙充斥在社群臉書、IG及Youtube頻道內，假冒名人代言取信於人，利用民眾貪快致富心理，誘騙投資龐大鉅款，也呼籲民眾投資理財要慎選管道，勿輕信來路不明的投資群組，有任何問題可撥打165反詐騙專線求證。