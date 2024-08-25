台北市副市長李四川25日上午到基隆，與基隆市長謝國樑、立法委員王鴻薇、林沛祥共同視察基隆市義一路騎樓整平的成果。曾經擔任高雄市、新北市副市長的李四川表示，他是工程人不懂政治，但謝國樑在市政及工程上都是認真的市長，他不懂為何要罷免他。他也呼籲民眾10月13日要投下不同意罷免票，以免像高雄罷韓時，許多市民後悔莫及。

李四川說，他受謝國樑邀請，針對基隆市的都市美化、騎樓整平、路平等工程，與他做經驗的分享與交流。他說，每次遇到謝國樑，都在談基隆目前工程遇到的問題，並且問他台北、新北、高雄是否曾經遇過類似問題。

李四川指出，騎樓整平、路平，都是市民最需要的。他也一直認為謝國樑在市政的建設上，或是面對工程的態度上，都是最認真的市長。他是工程人不懂政治，不懂為什麼要罷免這麼好的市長。

李四川說，如果是因為東岸商場的關係，法院已經證明了東岸商場是市府財產，那麼為什麼還要罷免謝？李四川呼籲基隆市民在10月13日的罷免投票當天，要出來投不同意罷免票，否則就會跟他先前在高雄市任職時一樣（指2020年高雄市長韓國瑜罷免案），有很多市民現在才在後悔。

謝國樑表示，基隆市政府計畫在未來的2到3年之間，將市區主要道路的騎樓整平，就算不能整平也會順平。並且會將長年因為下雨及髒汙的都市空間及建築立面，透過彩繪等方式，讓其呈現不同樣貌，讓大家覺得基隆變成一個乾淨而漂亮的城市。