加密通訊軟體Telegram的俄羅斯創辦人杜洛夫（Pavel Durov）昨（24）日晚間搭乘私人飛機抵達法國巴黎，落地後即遭法國逮捕，據悉他被拘留的原因和未適當監管Telegram有關，放任各種訊息在Telegram上流通，成為組織犯罪溫床，被控共謀詐欺、洗錢等罪名，最重恐關20年。

路透社、莫斯科時報（The Moscow Times）、烏克蘭媒體RBC-Ukraine引述法國1台（TF1）、BFM電視台（BFM TV）等報導，39歲Telegram創辦人暨執行長杜洛夫，當地時間昨日晚間8時左右搭機抵達巴黎北郊布傑機場（Le Bourget airport）後，即遭到法國當局逮捕。

Telegram俄羅斯創辦人杜洛夫（Pavel Durov）24日在巴黎被捕。

消息人士透露，法國警方正在針對Telegram缺乏審核人而展開初步調查，並因此對杜洛夫發布逮捕令，指控他未配合執法部門，警方認為這種情況導致犯罪行為在Telegram上肆無忌憚地進行，杜洛夫被控的罪名包含共謀毒品販運、對兒童犯罪、詐欺、洗錢等，若罪名成立，最重恐被判20年有期徒刑。

消息人士指出：「在他的平台上，他因為沒有採取任何措施來節制或配合（執法機構），讓數不清的犯罪行為發生。」

法媒指出，Telegram上的諸多帳號都屬於犯罪集團，除了恐怖主義外，部分最危險、針對兒童的犯罪人士也透過Telegram交換非法內容，調查人士表示：「多年來，它已成為組織犯罪的第一大平台。」

報導指出，杜洛夫從亞塞拜然搭乘私人飛機啟程，約晚間8時抵達巴黎，在停機坪上被捕。

消息人士透露，杜洛夫原本就知道自己在法國是「不受歡迎人物」，因此鮮少飛往歐洲，同時也會避開Telegram遭到監管的國家，消息人士描述杜洛夫中轉的巴黎的決定是「犯了一個錯誤」，「我們不知道為什麼……這趟航班只是中途停留嗎？」

自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，Telegram便成為俄烏雙方提供未經證實、有時甚至是誤導性消息的主要平台，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）、基輔官員及克宮、俄羅斯政府都喜歡透過Telegram發布訊息。

Telegram主要在俄羅斯、烏克蘭及前蘇聯國家受到歡迎，杜洛夫稱，Telegram一共約有9億活躍用戶。

據富比士（Forbes）預估，杜洛夫身家約有155億美元（約新台幣4931億元）。杜洛夫出生俄羅斯，他於2013年創辦Telegram，他也是俄羅斯社群網絡VKontakte的創辦人，2014年他因拒絕對俄羅斯安全機構提供VKontakte用戶資料而離開俄羅斯。

杜洛夫後續定居杜拜，並於2021年取得法國公民身分，他曾表示，儘管部分外國政府曾試圖對他施壓，但他強調，Telegram必須是「中立平台」，而非「地緣政治參與者」。