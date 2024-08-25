新北市的三峽區不僅房價漲幅最高，單價也是榜中之最，已站上4字頭。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，造成三峽區中古屋單價大增的原因有二：一是隨著北大特區發展逐漸成熟，以及捷運三鶯線預計2025年完工通車，三峽的生活機能將日益完善；二是三峽單價雖然已攀至4字頭，但與台北、新北核心區如板橋、中永和與新店等區域相比仍相對實惠，因此吸引不少願意以「通勤時間換房價」的購屋者入住。在上述作用下，三峽近一年平均單價大漲22.5%，領先七都其他行政區。

新竹縣、桃園市各有三個行政區入圍，陳金萍說明，新竹縣市受惠於竹科園區，不僅推升核心區域竹北市、新竹市的房市交易量能，周遭蛋白區如竹東鎮、新豐鄉以及湖口鄉的房價也跟著水漲船高。以竹東鎮為例，該鎮鄰近新竹市，其交易熱區二重埔至竹科園區約20分鐘車程，雖然近一年中古屋平均單價增幅21.8%來到25萬元左右，但與新竹市、竹北市動輒3、4字頭的單價相比仍屬親民，因此促動不少有自住需求、以及預算有限的民眾在此買房。

桃園市亦有龜山、中壢、觀音3區上榜。沙鹿區是台中市唯一上榜的行政區，年漲幅17.6%。高雄市則有楠梓區、新興區入榜。陳金萍說明，楠梓區受益於台積電題材，房價快速走揚。而新興區則是傳統高雄精華地區，坐擁新崛江、六合夜市等商圈，捷運紅線、橘線經過，生活機能豐富，再加上該區腹地小，是高雄人口密度最高的行政區，購屋需求穩定、房價獲支撐，平均單價年漲幅15.5%，擠進前十。