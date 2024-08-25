MINI 65週年BIG LOVE生日慈善義賣活動即日起展開。（汎德提供）

自2013年起，為慶祝MINI生日，總代理汎德皆於生日月舉辦慈善義賣活動，將慶祝品牌生日的喜悅化為具體回饋社會的行動，將原本可能成為廢棄物的帆布回收再利用，推出「MINI環保再製帆布袋」，展現MINI品牌的BIG LOVE。

1950年代後期，面對蘇伊士運河帶來的石油危機，MINI之父Alec Issigonis爵士突破當代造車思維，在1959年8月26日推出憑藉緊湊車身與極短前後懸設計，並將車輪推向車輛四角且橫置引擎，營造出最大化車內空間，MINI獨一無二的設計外型成為時尚與經典的象徵。

汎德表示，時至今日經歷65年，MINI始終秉持初衷，持續發揮創意，讓擁有MINI的每一段旅程都充滿驚喜。而MINI實踐多年的品牌宣言BIG LOVE，更是在保有這樣的品牌精神之餘，持續實踐MINI品牌對多樣性、包容性和永續性的承諾，同時致力於將BIG LOVE理念落實生活日常。

「MINI環保再製帆布袋」採用汎德集團活動中回收的帆布洗淨再製，成為獨一無二的環保精品，賦予廢棄帆布新生，每款帆布袋皆由在地專業師傅們的巧手創造，鮮明的色彩和獨特的圖案，搭配回收帆布更賦予提袋獨特的質感，使每一個帆布袋都充滿個性且均為絕無僅有的限量版設計。

汎德表示，每個「MINI環保再製帆布袋」義賣價500元，即日起於MINI全台展示中心與博幼社會福利基金會官方義賣網站限量販售（數量有限，售完為止），亦歡迎MINI粉絲們自由樂捐。本活動所得將全數捐贈予「財團法人博幼社會福利基金會」，支持孩童們的教育與天賦發展，攜手擁護原鄉孩童教育，鼓勵孩子們勇敢追夢，站上屬於自己的人生舞台。