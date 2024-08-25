柯文哲笑藍綠不敢誠實申報帳務 侯友宜不予評論 11:312024/08/25 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（25）日表示，對於其他政黨的說法不予評論，做好自己分內的事最重要。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨主席柯文哲深陷假帳風暴，他將此視為出麻疹，反笑藍綠不敢誠實申報，新北市長侯友宜今（25）日表示，「對於其他政黨的說法不予評論，做好自己分內的事最重要。」 侯友宜未受邀連戰鑽石婚宴 表達「衷心期盼」說話了 點名柯有管帳人才卻放錯位置 黃暐瀚：蔡壁如被她兇也認了 爆公正第三方查帳單位「審計執行長是端木正」 綠委狠酸柯文哲 #新北市 #侯友宜 #柯文哲 #假帳 #政黨 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 民眾黨一面倒被攻擊 郭正亮：這事對柯文哲很不利 18:332024/08/24 政治 陳佩琪自曝閒閒沒事看房 她酸太高調：幫柯文哲扣分比加分多 11:322024/08/24 政治 柯文哲稱黃珊珊有政治責任 前民眾黨立委嘆：為時已晚 21:482024/08/24 政治 柯文哲稱京華城案公展後就沒牽涉 藍議員提證據打臉 16:002024/08/24 政治 曾預言柯P寫「亢龍有悔」是大凶兆！吳子嘉看易經4字：你完了 09:202024/08/24 政治 柯P找會計師公會當第三方認證 林楚茵轟：夜郎自大 11:222024/08/25 政治 資收所得購公益車供弱勢使用 新莊里長獲環保英雄表揚 11:462024/08/25 寶島 柯文哲嗆賭吞曲棍球 王世堅回應了：要賭就賭可行的高空彈跳 15:502024/08/24 政治 4小時完成退黨 柯粉護理師心寒：不久也不難、我只示範一次 08:382024/08/24 政治 男女玩立槳划不回岸上 困金山燭台雙嶼海上幸運獲救 09:492024/08/25 社會 曝盼黃珊珊請辭主因 凌濤：柯P若不處理將持續失血 10:432024/08/25 政治 妻看上億豪宅但柯P申報財產「現金2000多萬」 李永萍揪1疑點：人設已毀 08:392024/08/25 政治 直言柯P吐「管理費比月退高」是自尋死路 謝寒冰：只有2種可能 08:252024/08/25 政治 批司法、媒體變政治工具 柯文哲：京華城案公展後就完全沒牽涉 13:392024/08/24 政治 醫師夫妻買1億豪宅不難？台大醫：還沒看到誰有辦法 10:482024/08/25 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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