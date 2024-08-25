2022年8月1日，貝南舉行獨立62週年的慶祝活動。（新華網）

據觀察者網引述香港《南華早報》8月24日報導，近日，中方向中非國家貝南武裝部隊捐贈了榴彈炮等武器裝備，幫助其打擊恐怖主義。挪威智庫奧斯陸和平研究所分析人士指出，中國向非洲國家捐贈武器是加強軍事合作的體現，有利於增強中非互利關係，以及促進雙方長期經濟和政治交流。

報導稱，上周，中國駐貝南大使彭驚濤向貝南武裝部隊移交了一批武器裝備，主要包括榴彈炮及其配件。貝南武裝部隊總參謀長弗魯圖厄·巴吉迪將軍在接收捐贈時稱，這些武器裝備將加強貝南軍隊的武器庫，是「將中國和貝南人民聯繫在一起的友誼的有力象徵」。

貝南軍方在一份聲明中表示，這些裝備將「使貝南軍隊能夠更好地應對在地面打擊恐怖主義威脅的行動挑戰。來自中國的支持是兩國軍事合作的一部分，這種合作每天都在加強和多樣化。」

長久以來，這個西非國家面臨著日益嚴重的恐怖主義威脅。目前，貝南武裝部隊正在該國北部與布吉納法索和尼日接壤的邊境地區與恐怖分子作戰。

貝南位於西非中南部，人口約1340萬，2022年國內生產總值為174億美元。貝南是聯合國公佈的最不發達國家之一和重債窮國，農業和轉口貿易是國民經濟兩大支柱，但石油、天然氣等礦產資源豐富；因地理位置優越，轉口貿易十分活躍，到港貨物70％轉銷到奈及利亞貝南以及尼日、布吉納法索等內陸國家。

去年9月，貝南總統塔隆訪華，中貝宣佈建立戰略夥伴關係。

值得一提的是，自尼日去年7月發生軍事政變以來，貝南和尼日的關係一直處於緊張狀態。貝南對尼日石油出口的封鎖影響了尼日政府與中國石油天然氣集團公司（CNPC）的原油商業化項目。

據《南華早報》此前報導，5月15日，包括中國石油天然氣集團在內的中國代表團與貝南總統塔隆舉行了會談。四天後（5月19日），一艘載有100萬桶尼日原油的船隻駛離貝南塞梅港，啓程前往中國。報導稱，此次原油的成功出海，離不開中國的影響力和「中國不斷提升的調解技能」。

《南華早報》稱，中方一直尋求通過捐贈或出售軍事裝備，以及提供培訓和資助基礎設施和飛機等方式，來加強與非洲國家的軍事合作。觀察人士認為，中方將捐贈武器裝備視作一種經濟有效的方式，可以在中國和其他國家武裝力量之間建立信任，促進戰略合作。

奧斯陸和平研究所高級研究員伊拉里亞·卡羅扎表示，中國進行軍事捐贈，是為了幫助非洲打擊恐怖主義的同時，加強與非洲經濟合作。卡羅扎說：「在中方看來，捐贈武器、訓練和裝備是促進與非洲國家互利關係、促進長期經濟和政治交流的一種方式。」

據奧斯陸和平研究所2022年的一項研究報告，在過去20年裡，中國向總計47個非洲國家提供了軍事援助，其中辛巴威和安哥拉是獲得武器和培訓最多的國家。

例如，去年3月，中國向貝南捐贈了4架中國北方工業公司製造的PMR-50偵察與作戰無人機。過去幾年，奈及利亞和獅子山從中國獲得了海軍巡邏艇。去年，辛巴威收到了中方提供的價值2800萬美元的武器裝備。今年早些時候，迦納從中國獲得了火箭炮和裝甲車。

報告還稱，中國現在是非洲大陸武器和武器的主要供應國之一，向非洲出售的武器多種多樣，從小型武器和輕武器到武裝無人機，再到裝甲運兵車和坦克等重型裝備、海軍艦艇、高性能飛機和導彈系統。

此外，美國波士頓大學全球發展政策中心匯編的數據顯示，從2000年到2022年，中國向8個非洲國家——尚比亞、迦納、喀麥隆、坦尚尼亞、辛巴威、蘇丹、安哥拉和納米比亞——提供了價值30億美元的貸款，以確保軍事裝備的安全，並改善這些國家軍隊的軍事基礎設施。

美國喬治·華盛頓大學艾略特國際事務學院中非問題專家、教授大衛·希恩說，中國贏得了購買或接受捐贈武器的非洲國家的讚賞。他表示：「這是中國與非洲大陸建立關係戰略的一部分。」