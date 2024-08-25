以色列當地時間今（25）日清晨，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）宣布對以色列發動大規模無人機空襲，為7月真主黨指揮官遭狙殺復仇，在此之前，以色列國防軍已對真主黨「先發制人」，展開打擊，以色列也宣布未來48小時進入緊急狀態。

綜合路透社、「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）報導，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）今日稍早表示，以色列國防軍偵測到黎巴嫩真主黨準備對以色列發射飛彈，以軍因此先發制人，打擊黎巴嫩境內目標及發射場，以色列空軍一共打擊黎巴嫩境內40處目標。

後續真主黨正式宣布，已對以色列展開大規模無人機及火箭彈攻擊，以報復以軍7月狙殺真主黨高階指揮官。真主黨稱，鎖定特殊軍事目標、以色列的鐵穹防空系統及其他位置，但將需要「一些時間」進行完整回應。

據以國媒體預估，當地時間清晨5時30分至6時15分期間，真主黨一共朝以色列北邊發射約200枚火箭彈，以國北部響起防空警報。

以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）隨後宣布未來48小時進入緊急狀態，緊急狀態命令將能限制民眾集會及關閉特定場所，以色列「後方司令部」（Home Front Command）隨後也對特拉維夫及以北城鎮發布限制令，室外聚會最多30人，市內最多300人，如果附近有避難所且可及時抵達，民眾可如常進行教育及工作活動。

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