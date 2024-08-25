有些人生來自帶福氣，整個家的運勢因為有他而變旺。命理專欄「十二生肖運勢」列出4生肖下半年不僅運勢旺盛，還能將好運帶給家人，其中屬羊者不僅能藉著貴人而致富，家庭關係也更穩固，使事業因家人的幫助而有所突破。

▌生肖龍

生肖龍下半年福氣指數大幅提升，勤勞務實使其在事業上取得重大突破，並迎來豐厚的收入，且偏財也有不錯的收獲，投資能掌握到最佳時機，並實現財富增長；另外，屬龍者的好運能旺及家人，激勵和帶動家人共同進步，提升家庭整體的生活品質。

▌生肖牛

生肖牛下半年在工作中的亮眼成績，有望獲得長官賞識和同事的支持，使事業更上一層樓，從而帶動正財的增長，且理財能力也將得到提升，適合進行長期投資；另外，屬牛者源源不絕的好運為家庭帶來安全感，成為家人依靠的堅強後盾，營造溫馨和睦的家庭氛圍。

▌生肖羊

屬生肖羊在下半年將享受到和氣生財的福分，善良和努力能吸引貴人相助，並迎來意想不到的財富機遇；另外，屬羊者的好運將使家庭關係變得更加穩固，家庭成員間也相互幫助，讓屬羊者在事業中得到更多的支持與幫助。

▌生肖狗

生肖狗在下半年將充滿機遇，不僅能在事業上取得亮眼成就，且偏財運非常旺，無論是投資理財、兼職副業或偶然的收入來源，都能獲得許多賺錢機會；因此，屬狗者不僅改善了生活品質，同時為家庭帶來更多的好運和歡樂的氣氛。

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