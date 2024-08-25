腳滑落海的釣客生命跡象穩定，右腿骨折，送醫救治。（台東縣消防局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

磯釣腳下藏危機！台東縣51歲張姓男釣客昨（24）日晚間於長濱鄉烏石鼻礁岩區，不慎滑倒落海，受困烏石鼻漁港外海及礁岩區交界待援，消防局成功大隊摸黑搜救，順利將人接至救援船艇，返回岸上送醫救治。

台東縣消防局成功大隊昨晚21時31分接獲報案後，出動6車1艇馳援，救災人員攜帶照明設備沿著海岸線呼喊尋人，由於搜尋行動未果，正當考慮是否繼續前進時，突然看見微弱燈光一閃而過，隨即鎖定張男所處位置。

救援船艇及救災人員自烏石鼻港出動，船艇上的搜救人員在確定張男的位置後，以「攻擊式」及「活餌救援」接近並安全地將其送至船艇。上岸後，評估其意識、呼吸及血壓等生命徵象皆正常，僅右腿骨折，送往台東馬偕醫院救治。

台東縣消防局指出，烏石鼻位於台東縣長濱鄉南方寧埔村一片伸入海中的岬角，沿岸遍布礁石，呼籲民眾從事水域、海釣活動時，務必先行評估各項風險，注意自身安全以避免憾事發生。