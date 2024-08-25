福特六和重視員工家庭，致力打造友善職場環境，特別舉辦員工親子活動「福特六和汽車2024暑期兒童日」，邀請福特六和員工子女共同參與，活動中更安排員工子女近距離參觀父母工作環境以了解工作內容，增進親子間互動與理解，共度歡樂暑假。

福特六和表示，今年規劃創意造型車積木、風帆車大賽、團隊闖關大冒險、夏日水戰等系列活動，讓孩子們在玩樂中學習，激發創意與潛力，與父母共創美好回憶。

福特六和總經理陳文芳表示，我們不僅積極推廣CSR相關社會公益活動，更重視員工家庭福利。聯繫員工與家人的情誼及構築幸福感，是帶動公司永續發展的重要基礎。今年的「福特六和汽車2024暑期兒童日」邀請逾80位員工子女共同參與，以「夏日奇幻樂園」為主題，透過創意發想、實作構築以及闖關活動，讓孩子們在玩樂中學習，激發創意與潛力，和爸媽共創暑期美好回憶。

福特六和汽車持續關心兒童公益及道路安全教育，並持續與外部合作單位合作。福特六和持續投入資源，支持桃園家扶中心、靖娟兒童安全文教基金會、TFT為台灣而教教育基金會等公益單位，在不同領域落實企業社會責任。例如，參與桃園家扶愛心園遊會、桃園家扶扶助家庭全體領扶日、靖娟兒童安全文教基金會小黃帽交通安全童樂會、TFT熊熊車偏鄉教育合作計畫等公益活動，展現福特六和汽車從「移動服務的提供者」之身分出發，實踐深耕在地之承諾，持續以實際公益行動回饋台灣社會。