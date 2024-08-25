台灣北中南都有夜市，一名男子近日被朋友找去新北市三重區的三和夜市，他見三和夜市很長，可逛的攤商很多，且食物便宜、好吃、重複性低，逛起來也不會很擁擠，文章吸引在地人關注，紛紛推薦必吃美食，也有網友逛過後，大讚三和夜市勝過饒河或寧夏。

原PO近日於《Threads》指出，台北的夜市他已逛膩，最近跟朋友去三和夜市，讚三和夜市的長度和饒河有得拚，攤商所販售的食物便宜又好吃，且重複性低，逛起來也不會很擠。

貼文釣出一票三重人讚三和夜市美食選擇多、好逛，紛紛推薦必吃美食，包括蝦仁羹、甜不辣、木瓜牛奶、蚵仔煎、鍋燒意麵、可麗餅、豬血糕、地瓜球等。

其他逛過的網友也推三和夜市，指寧夏夜市吃的東西選擇太少、饒河又太擠，三和夜市剛剛好，若想逛夜市，三和夜市是不錯的選擇，「真的好逛，勝過饒河或寧夏」，但也有人表示，只知道三和夜市離台北橋很近，但還未去過。