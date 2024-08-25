新北市環保局今（25）日舉辦「環保英雄表揚大會」，新北市長侯友宜出席頒獎表揚熱心環保事務的124名環保英雄，其中新莊區雙鳳里長潘素娥推動黃金資收站30多年，將涓滴累積的100多萬元資收所得，回饋公益購置廂型車「黃金資收號」，用以提供長者、身障人士及孩童接送服務，獲「資源永續組」特優獎。

侯友宜感謝表示，「奧運有英雄，環保也能出英雄！只要致力做好每一件小事，都是偉大且令人驕傲！」環保觀念在地扎根及與實踐是永續發展的重要關鍵，而這群隱身在鄰里巷弄間、無私奉獻的環保英雄功不可沒，新北市自2011年起率全國之先首創辦理「環保英雄遴選計畫」，至今已表揚3481位環保英雄。

環保局說明，環保英雄遴選分為「資源永續組」及「環境美化組」2組，今年特別新增設立青年特別獎，鼓勵年輕世代投入環保事務、發掘地方環保特點。今年共計182名參加，經過評選團初選與實地查訪後，共選出124名環保英雄，分別有2名特優獎、20名優等獎、38名甲等獎、3名青年特別獎及61名佳作獎，其中脫穎而出的2名特優獎，分別是新莊區雙鳳里長潘素娥及五股區民義里的柯美英。

潘素娥在里內默默奉獻30餘年，推動黃金資收站，將資收所得點滴攢存、購置廂型車「黃金資收號」，捐贈給牡丹心社區發展協會，用以提供長者、身障人士及孩童接送服務。此外，她也注重水資源的有效利用，以雨水回收系統灌溉可食地景，更設置了「桂咖巷」，種植桂花及咖啡樹，豐富社區的綠化空間，並透過手作體驗，向學童們推廣食農教育，啟發他們對環境保護的認識與熱愛。

「環境美化組」特優獎由五股區民義里的柯美英獲得，她擔任手作老師20餘年，發揮個人專長，教導里民利用閒置物再造成美麗的藝術品，不僅促進居民間的互動，更讓整個社區充滿了藝術氛圍。她還協助設計獨特的彩繪牆「民義里中雲獅舞獅團」，展現社區文化的多樣性和活力，也成為了社區的一大亮點。柯美英平時也積極參與環境維護、環境教育課程推廣及里內的改造工作，使每個角落都充滿生機和活力。