至於其他金控部分，富邦金7月自結稅後純益267.4億元，創下單月獲利歷史新高，累計今年前七月稅後純益1,078億元，創下歷年同期新高，是今年首家累計獲利突破千億元的金控，29日的法說會中，富邦金對後續的景氣看法、金融市場操作策略、經營重點等，也將是發人觀察整體金融情勢的重要指標。

而公股金控兩家扛霸子兆豐金、第一金，將分別於26日、30日召開法說會，不僅房貸及併購相關問題，為法人追問的重點，新高層人事對於發展的構想，也受到社會的高度關注，尤其8月中起金控、銀行董事長，分別由董瑞斌接任、銀行總經理由黃永貞升任的兆豐金，最受到關注。董瑞斌歷練產官學界，對公股金控如何治理有獨到見解，兆豐金接下來的發展策略頗受到市場重視。

兆豐金前七月稅後純益為245.88億元，年增幅度為11.30％，累計每股稅後純益（EPS）1.71元。其中兆豐銀去年衍生性商品交易收益158.7億元，主要動能來自換匯交易（FX Swap），為兆豐金奪下公股金控獲利王的頭銜；但也因去年基期太高，今年年增幅度顯得「穩健」的多，惟仍坐穩公股金控獲利最佳位置。

兆豐金旗下的證券、票券子公司，前七月獲利也表現不錯，兆豐產險則維持「有賺錢」，脫離了困擾多時的防疫險困境。

第一金在核心子公司一銀與第一金人壽帶動下，7月獲利創單月歷史新高，稅後純益達28.64億元，較6月月增25.0％，累計前7月稅後純益達165.93億元，年增4.5％，每股稅後純益（EPS）為1.22元。