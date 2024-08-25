國發會6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較5月上修值增加2分，正好突破分數下緣，燈號轉為紅燈。9項構成項目中，股價指數變動率、貨幣總計數M1B變動率等6項燈號維持不變，工業及服務業加班工時由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加1分；製造業營業氣候測驗點則由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少1分；海關出口值由綠燈跳級轉呈紅燈，分數增加2分，成為景氣變燈的關鍵項目。估計7月景氣變燈回到5月的黃紅燈，海關進出口也將是關鍵項目。

財政部8月8日公布7月海關進出口統計，7月出口值399.4億美元，雖創歷年單月次高、且年增率維持連九紅，但增幅縮小至3.1％，尤其遠低於6月出口值年增23.5%。財政部對此分析，各類貨品市場冷熱不同調，且五大主要出口市場，僅對美國出口成長，其餘四個市場皆墨，加上資通訊產品也獨「美」天下，使得單月出口呈現「低度成長」，出口表現「沒有想像中那麼好」。

此外，6月分數增加1分的工業及服務業加班工時，7月分數可能也會反向減少1分，原因有凱米颱風連續停班造成工作天數減少，加上7月製造業無薪假人數增加，集中在景氣一直未見復甦的傳產業，如金屬機電工業，以及地震受災的花蓮觀光相關。至於台經院製造業營業氣候測驗點，6月意外出現分數減少1分，由黃紅燈轉呈綠燈，由於7月出口值若去除資通和電子零組件兩大產品，整體出口平均呈現年減5.4％，透露出傳產復甦不順的實況，估計7月將持平於綠燈而己。

國發會認為，6月景氣燈號亮出二年半以來的首顆紅燈，主要是受惠於半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，官員原先也樂觀評估製造業不均衡復甦情況有所改善，尤其領先及同時指標續呈上升，感覺上國內景氣持續增溫。然而，7月期間美國經濟似有硬著陸之虞，波及全球金融市場激烈波動，影響到國際終端需求的回溫，整體的景氣走向仍需審慎看待。